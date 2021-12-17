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Коронавирус: 11 регионов и три города Казахстана находятся в «зеленой» зоне
17 Декабря 2021 09:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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