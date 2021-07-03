Коронакризис: в каких отраслях в РК наблюдался интенсивный рост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги кризиса, связанного с распространением коронавируса, первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в ходе онлайн-конференции Astana Finance Days 2021 отметил, что Казахстан большую долю усилий сосредоточил на поддержке малого и среднего бизнеса. По словам спикера, каждое из десяти рабочих мест создавалось в сегменте МСБ, поэтому этот сектор так важен в период кризиса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кризис был комплексным, ударил по разным аспектам экономического роста, по общественному благополучию. Весь мир реагировал похожим образом. Первоначальные усилия были сосредоточены на том, чтобы ограничить возможности передачи инфекции. Те страны, которые на первом этапе показывали не очень хорошие результаты по ограничению распространения инфекции, на втором этапе благодаря вакцинации смогли добиться хороших успехов. Что у нас происходит в Казахстане? Понятно, что вакцинация набирает темпы. Правительство рассчитывает на то, что к осени сможем выйти на планируемые показатели и этим самым добиться ограничения распространения инфекции. Большую роль в сфере экономических усилий сыграл фокус на малом среднем бизнесе, потому что МСБ явился наиболее уязвимым. Если посмотрим на опыт других стран, практически все придавали этому большое значение», - отметил Тимур Жаксылыков.

По его словам, Казахстан также большую долю своих усилий сосредоточил на поддержке этого сектора.

«Сейчас мы видим, что у нас неплохие результаты. Выпуск продукции малого и среднего бизнеса не сократилось. Количество активных предприятий тоже не сокращалось, а даже выросло. В сферах с товарным производством видим интенсивный рост. Это касается машиностроения, легкой и химической промышленности. Есть сокращения в тех сегментах экономики, которые связаны с оказанием конечных услуг потребителей. Больше всего пострадала сфера услуг, в частности торговля, общественное питание. В этих сегментах есть ощутимое сокращение. Тем не менее, по мере развития вакцинации мы связываем дальнейшее улучшение ситуации», - сказал Тимур Жаксылыков.

Как рассказал спикер, подводя итоги коронакризиса, можно сделать несколько выводов. Первые из них касается цифровизации, в частности обеспечения возможности удаленного оказания и доступа к ключевым услугам, услугам частного сектора.

«На первом месте – малый и средний бизнес, потому что они отвечают за поддержание, сохранение и создание львиной доли рабочих мест в экономике. Мы видим, что каждая из десяти рабочих мест создавалось в сегменте МСБ, поэтому этот сектор так важен в период кризиса. Нам необходимо больше усилий сосредоточить на поддержке МСБ, антикризисной поддержке с целью сохранения рабочих мест в экономике. Третий главный вывод – система здравоохранения. Она должна быть на первом месте сейчас и в будущем», - сказал Т. Жаксылыков.