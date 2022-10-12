Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года, при этом вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В заявлении дворца сказано, что Карл III будет коронован в Вестминстерском аббатстве.

Карл III стал королем в момент смерти его матери Елизаветы II, однако коронация станет символическим началом его правления. Во время церемонии, все подробности которой будут разработаны до мельчайших деталей, он будет помазан на царство, на его голову будет возложена корона.

Коронация, которая состоится в мае 2023 года станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. Последней ей до этого короновали Елизавету II - это было в июне 1953 года.

Букингемский дворец дал понять, что в церемонии коронации будут сочетаться как древние, так и современные мотивы. В его заявлении сказано, что она «будет укоренена в давних традициях», но также «отразит сегодняшнюю роль монарха и будет устремлена в будущее».

Отдельная коронация, хотя и менее изысканная, будет проведена для королевы-консорта Камиллы.

В момент коронации Карлу III будет 74 года - таким образом он станет самым пожилым вступающим в правление монархом в истории Великобритании.

Фото: bbc.com.