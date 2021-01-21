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    Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции

    21 Января 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Королевство Иордании заинтересовалось проектом Агентства РК по противодействию коррупции «AntikorNews», направленным на повышение открытости и транспарентности деятельности ведомства. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Департамента партнерства Агентства Перизат Садуакас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выпуски новостей «AntikorNews» доступны на государственном и русском языках. Они еженедельно публикуются на официальном сайте и аккаунтах Агентства в социальных сетях, транслируются на всех региональных телеканалах.

    Всего в 2020 году произведено 40 выпусков «AntikorNews», подготовленных Центральным аппаратом Агентства, и более 650 выпусков территориальными департаментами с эксклюзивными кадрами о деятельности Антикоррупционной службы.

    «За короткое время данный проект показал свою результативность и востребованность, его концепцией даже заинтересовалась антикоррупционная комиссия Королевства Иордании и планируют внедрить аналогичный проект в своем ведомстве», - сказала Перизат Садуакас.

    По ее словам, в рамках проекта «AntikorNews» проведено около 60 брифингов, опубликовано порядка 130 оперативных съемок и более 6,2 тысяч материалов в СМИ. Представители Антикора участвовали в пяти пресс-конференциях в Службе центральных коммуникаций и Центре международных программ «Болашақ».

    По актуальным антикоррупционным темам свои пресс-брифинги еженедельно организовывают и территориальные департаменты. В прошлом году состоялось 587 таких брифингов с участием более 800 спикеров, включая акимов областей (98 мероприятий).

    Напомним, весной Антикоррупционная служба переформатировала свою деятельность по профилактике коррупции и обеспечивает непрерывную трансляцию антикоррупционного контента в режиме online.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Иордания
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