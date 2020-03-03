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    Королевский монетный двор выпустил 7-килограммовую монету в честь Агента 007

    3 Марта 2020, 17:53

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету и коллекцию золотых слитков в преддверии выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Independent.

    В коллекцию вошла золотая монета весом в 7 кг, дизайн которой был разработан сотрудником Королевского монетного двора Лаурой Клэнси. Диаметр монеты составляет 18,5 см (или 7,2 дюймов). Это самая крупная монета с самой высокой номинальной стоимостью в 7000 фунтов стерлингов, выпущенная монетным двором за свою 1100-летнюю историю.

    Также коллекция включает килограммовые и двухкилограммовые золотые монеты, золотые монеты весом в 5 унций и серебряные монеты. Помимо этого, были выпущены первые в мире золотые и серебряные слитки, посвященные фильмам о Джеймсе Бонде. Слитки из драгоценного металла поступят в продажу в середине марта.

    На семикилограммовой монете выгравирован любимый автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 с его знаменитым номерным знаком BMT 216A. Под машиной изображены цифры 007 и пистолет Бонда.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Великобритания Современная культура
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