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    Королевский грант для реабилитации каспийских тюленей выиграли экологи Казахстана

    26 Января 2023, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER) получит международные гранты для изучения и реабилитации каспийского тюленя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт организации в Facebook.

    Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный CAIER, выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation.

    В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия), будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжит работу по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

    Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа.

    Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ и др.


    Фото:facebook.com/CaspianSealRRC

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Минэкологии Каспийское море
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