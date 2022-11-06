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    Королевская почта в последний раз выпустила рождественские марки с профилем Елизаветы

    6 Ноября 2022, 03:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле ар-деко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    К каждой марке прилагается и Qr-код, по которому можно открыть праздничный выпуск мультфильма «Барашек Шон» (Shaun the Sheep).

    Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль - это ее символ и отличительный знак. В конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль покойной Елизаветы на марках будет заменен на профиль ее сына, короля Карла III. Когда именно появятся марки с Карлом, почта пока не уточняла.

    Королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября, всю жизнь живо интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов - старейшего в мире клуба филателистов. Эту почетную должность она, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол. Ее дед Георг V был патроном этого общества с 1910 года.

    В последний раз Елизавета II посетила Королевское лондонское общество филателистов в ноябре 2019 года, перед самой пандемией коронавируса.

    Ранее сообщалось, что новый королевский шифр, используемый на военной форме и почтовых ящиках, представлен в Великобритании после смерти Елизаветы II и вступления на престол Карла III. Измененная монограмма состоит из изображения короны Тюдоров и инициалов имени и титула нового монарха - C (Charles, Карл) и R (Rex - лат. король) с римской цифрой III, которые оформлены в золотых тонах.

    Фото: bbc.com
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