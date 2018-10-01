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Королева Елизавета покинет Букингемский дворец
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Королеве Елизавете II в 2025 году придется покинуть свои покои в Букингемском дворце. Здание сильно обветшало, и ему требуется капитальный ремонт, который продлится 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
Стоимость работ предварительно оценивается почти в 500 млн долларов. В ходе реновации будет полностью сменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом.
Работы по благоустройству Букингемского дворца уже начались в апреле прошлого года, однако в пятницу представитель королевы официально объявил о сроках поведения ремонта: его планируется завершить к 2027 году.
Работы будут вестись таким образом, чтобы как можно меньше нарушать сложившийся уклад жизни 92-летней королевы и ее супруга принца Филипа, которому 97 лет. И все же в 2025 году им придется на пару лет покинуть свои апартаменты в северном крыле дворца.
«Королева - чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце, - сообщил журналистам на условиях анонимности один из высокопоставленных придворных. - Она сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала».
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