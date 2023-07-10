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    Король Британии Карл III принял президента США Байдена в преддверии саммита НАТО

    10 Июля 2023, 22:07

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден сегодня посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком, а также встретился с королем Британии Карлом III, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Стороны обсудили «широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес».

    В ходе встречи президент Байден отметил, что отношения между США и Великобританией «прочны как скала».

    Далее Джо Байден отправится в Литву на саммит НАТО, который состоится на этой неделе.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    США Великобритания Мировые новости
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