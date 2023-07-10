Король Британии Карл III принял президента США Байдена в преддверии саммита НАТО

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден сегодня посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком, а также встретился с королем Британии Карлом III, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Стороны обсудили «широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес».

В ходе встречи президент Байден отметил, что отношения между США и Великобританией «прочны как скала».

Далее Джо Байден отправится в Литву на саммит НАТО, который состоится на этой неделе.