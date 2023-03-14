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    Көрісу отмечают в Атырау

    14 Марта 2023, 16:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, как и в других западных регионах страны, сегодня отмечается особый день - Көрісу или Амал мерекесі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площади Академического казахского драматического театра имени Махамбета прошло культурно-массовое мероприятие «Амал келді - жыл келді». Концертная программа открылась театрализованным представлением «Көрісу». Аким области Серик Шапкенов поздравил жителей с праздником Амал - вестником Наурыза.


    «Для нас сегодня особенный день! С приходом весны просыпается не только природа, но и народ, который после зимы приветствует своих родных и близких. Также это день прощения и примирения. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, при смешении культур цивилизованных стран мы должны беречь свое наследие, не терять культурные ценности. Көрісу - это традиция, уходящая корнями к нашим предкам. Мы должны помнить и чтить ее. Уважаемые жители, поздравляю вас с Амал мерекесі! Пусть в нашей стране процветает мир и согласие», - сказал С. Шапкенов.


    Праздничное мероприятие продолжилось выступлением артистов Академического казахского драматического театра имени Махамбета. На сцене они продемонстрировли зрителям традиции Көрісу, отразив все своеобразие и особенности.

    Молодежь состязалась в айтысе, а девушки разбрасывали гостям шашу.






    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Дата Наурыз Общество
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