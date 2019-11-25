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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Корейско-Казахстанский IT-центр откроется в Astana Hub

    25 Ноября 2019, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сеуле (Южная Корея) АО «Холдинг «Зерде» и Национальное агентство информационного общества Республики Корея (NIA) подписали меморандум о сотрудничестве для создания и функционирования Центра сотрудничества в области информационных технологий, передает МИА «Казинформ».

    Встреча сторон состоялась в офисе NIA, где председатель правления АО «Холдинг «Зерде» Ерлан Дурмагамбетов и президент NIA Йонг-Сик Мун подписали соглашение и обсудили концепцию Центра.

    Согласно меморандуму, Корейско-Казахстанский Центр сотрудничества в области информационных технологий (ЦСИТ) будет работать на базе Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub».

    Основной целью ЦСИТ является содействие созданию информационного общества в Южной Корее и Казахстане путем обмена опытом в области ИКТ, способствуя тем самым экономическому и социальному развитию обеих стран.

    Центр станет площадкой для обмена опытом и знаниями IT-специалистов двух стран, развития совместных проектов, а также проведения исследований по новым технологиям, включая искусственный интеллект, большие данные, открытые данные, Интернет вещей, smart sity, 5G и другие. Помимо этого, создание Центра позволит расширить взаимодействие между государственными органами, ИТ-компаниями, научными кругами Казахстана и Южной Кореи путем активизации политики в области ИКТ, обмена технологиями и взаимных инвестиций.

    Напомним, в августе этого года в столице Казахстана состоялся казахстанско-корейский семинар по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и вице-президента Национального Агентства информационного общества Республики Корея. В ходе мероприятия стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в том числе и создание будущего ЦСИТ.

    Автор:

    Астана Связь, ТВ, IT Корея
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