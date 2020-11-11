Корейские СМИ используют k-pop в распространении новостей – руководство YONHAP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Корее сейчас концентрируются на новостях и событиях на английском языке. Об этом заявил руководитель группы глобальной стратегии корейского ведущего информагентства YONHAP Джунь-Сынь Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Корее сейчас концентрируются на новостях и событиях на английском языке, в том числе на тех, которые происходят в Корее, оповещая о них на английском языке. В результате происходит постоянный рост с использованием медиаплатформ», - сказал Джунь-Сынь Ли, выступая на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020.

Также, по его словам, в распространении новостей используются и возможности k-pop-культуры.

«Используя k-pop для того, чтобы распределять и использовать преимущества различных пользователей, для того, чтобы использовать онлайн-решения в общих новостях, которые также происходят в Корее, постоянно растет контент в отношении привлечения зрителей, которые очень заинтересованы в новостях, происходящих внутри страны, мы распространяем новости через специальные приложения. Мы используем специальные платформы, которые как на английском, так и на корейском языке предоставляют материалы», - добавил Джунь-Сынь Ли.

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».