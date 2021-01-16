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    Кореянка просит помочь в создании казахско-корейского словаря

    16 Января 2021, 22:39

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Гражданка Южной Кореи ищет единомышленников для издания казахско-корейского словаря. Об этом сама Чой Ён Сон рассказала на онлайн-встрече со студентами Казахского университета международных отношений и мировых языков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    У Ён Сон есть второе имя – Нурай. Два года назад девушка окончила единственное в Корее казахское отделение в Университете иностранных языков Хангук. С тех пор работает в родном вузе. Во время учебы она столкнулась с нехваткой книг на казахском. Поэтому решила помочь всем, кто изучает язык Абая. «Если будет книга, где будет перевод основных фраз с казахского на корейский, то казахский язык будет легче выучить. Нужен и специализированный словарь. Нужна поддержка казахстанских студентов и профессоров, знающих корейский язык. Также нужны люди, которые смогут редактировать этот словарь», - отметила Чой Ён Сон,

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Корея
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