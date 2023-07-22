Коран сожгли в Дании

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Провокацию организовали члены радикальной группировки «Danske Patrioter», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

Провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»).

Экстремисты транслировали акцию в прямом эфире через свой аккаунт в соцсети.

Радикалы заявили, что организовали провокацию в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде.

Акция проходила под усиленной охраной полиции и в присутствии представителей СМИ.

Danske Patrioter известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее члены радикальной группировки совершали нападки на турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил акты сожжения Корана, вопреки тому, что западные страны выступили против.