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    Коран сожгли в Дании

    22 Июля 2023, 20:55

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Провокацию организовали члены радикальной группировки «Danske Patrioter», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

    Провокацию организовали члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»).

    Экстремисты транслировали акцию в прямом эфире через свой аккаунт в соцсети.

    Радикалы заявили, что организовали провокацию в знак протеста против нападения на шведское посольство в Багдаде.

    Акция проходила под усиленной охраной полиции и в присутствии представителей СМИ.

    Danske Patrioter известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее члены радикальной группировки совершали нападки на турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене.

    Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудил акты сожжения Корана, вопреки тому, что западные страны выступили против.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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