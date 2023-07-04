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    Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана

    4 Июля 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил об нахождении и возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Коран Кенесары хана будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана.

    Сегодня по поручению Президента Государственный советник Ерлан Карин посетил муфтият и передал Коран Кенесары хана.

    Государственный советник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях.

    В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия История Казахстана ДУМК Госсоветник РК
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