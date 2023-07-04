Коран Кенесары хана отреставрируют, а после сделают четыре копии рукописи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коран Кенесары хана, переданный сегодня Госсоветником Ерланом Кариновым Духовному управлению мусульман Казахстана, будет отреставрирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

Сегодня состоялось историческое событие. Духовному управлению мусульман Казахстана был передан Священный Коран, принадлежавший хану Кенесары. Асхат Оралов посетил торжественную церемонию передачи ценной рукописи, которую великий хан получил от выдающегося религиозного и общественного деятеля Марала Ишана.

Как рассказал министр культуры и спорта, Государственный советник Ерлан Карин вручил священную книгу Верховному Муфтию Казахстана Наурызбаю кажы Таганулы. После молитвы Верховный Муфтий поместил реликвию под стекло. Сама рукопись имеет оттиски печатей Марала Ишана и хана Кенесары, а ее подлинность была доказана рядом отечественных и зарубежных ученых.

«Впереди Министерство культуры и спорта ожидает большая работа. Сначала Национальный центр рукописей и редких книг при МКС РК проведет реставрацию священной книги. После этого будут сделаны 4 копии рукописи, а осенью реликвия должна занять свое почетное место в Мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане», - рассказал Асхат Оралов после церемонии передачи ценной рукописи.

Он также отметил, что возвращение Священного Корана хана Кенесары – важнейшее для нашей культуры, истории и науки событие.

«Эта реликвия является общим для всего народа Казахстана достоянием, поэтому на наших плечах лежит большая ответственность по сохранению этого ценного элемента духовного наследия», - заключил Асхат Оралов.