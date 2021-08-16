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    Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

    16 Августа 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ракетно-артиллерийские корабли «Сарыарка» и «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана совершают поход в иранский порт Бендер-Энзели для участия в конкурсе Армейских международных игр «Кубок моря – 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Основным на соревнованиях выступит корабль «Сарыарка», «Мангистау» направлен в качестве резервного.

    В международном конкурсе примут участие военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

    Участникам предстоит состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться за живучесть корабля, продемонстрировать умения в спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным курсом.

    Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упражнения. В этом году наши военные моряки намерены показать свои лучшие результаты.

    «Настрой и подготовка экипажа корабля – на высоком уровне. В течение года мы усиленно готовились к армейским играм, проводя различные корабельно-боевые учения, практические стрельбы. Уверен, наш экипаж выступит достойно», – поделился командир ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» капитан третьего ранга Рауан Ергебеков.

    «Кубок моря» был одним из первых конкурсов, включенных в программу Армейских международных игр. Соревнования проводятся с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, в 2017 и 2019 годах занимали третье место.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Иран Минобороны РК Вооруженные силы
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