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    Корабль «Туркiстан» отправился в первое плавание

    5 Мая 2021, 21:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Уральске спустили на воду корабль «Түркістан». Его изготовил АО «Уральский завод «Зенит». Малый сторожевой корабль «Түркістан» назван в честь духовной столицы тюркского мира. Его задача - охранять территориальные воды, Государственной границы и континентального шельфа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Корабли с символичными названиями городов Казахстана на протяжении многих лет эффективно охраняют морские рубежи. Среди них - корабли «Нур-Султан» и «Караганда».

    В торжественном мероприятии участвовали аким Западно-Казахстанской области Г.Н.Искалиев, руководство силовых ведомств, коллектив завода «Зенит», личный состав корабля и жители Уральска.

    В своём выступлении заместитель начальника Департамента охраны границы Пограничной службы КНБ капитан первого ранга С.Хайдаров отметил, что сегодня город Туркестан стремительно развивается, и в ближайшем будущем станет центром мирового туризма.

    Он выразил надежду, что на новом корабле пограничники покажут высокие результаты, а их ряды пополнят юноши из Туркестанской области. Командиру «Түркістана» вручили военно-морской пограничный флаг и табличку, после чего корабль вышел в море.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Регионы Казахстана КНБ
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