Корабль «Союз МС-17» установил мировой скоростной рекорд: экипаж на борту МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Стартовавший сегодня с космодрома Байконур транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-17» в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам к Международной космической станции — общее время от запуска до стыковки «Союза МС-17» составило 3 часа и 3 минуты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сближение корабля с МКС выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС, стыковка состоялась в 14:48:47 по времени Нур-Султана. И как обещал командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков, экипаж добрался до МКС быстрее, чем от Подмосковья до Байконура.

Как известно, двухвитковая, сверхскоростная схема стыковки с МКС была опробована на пяти российских космических грузовиках, и предыдущий рекорд принадлежал грузовому кораблю «Прогресс МС-15», которому понадобилось 3 часа и 18 минут для того, чтобы причалить с космической станции.

Прямая трансляция стыковки корабля с МКС велась на сайте Роскосмоса, было показано, как экипажи проверяли контроль герметичности отсеков корабля и выравнивали давление между МКС и кораблем.

По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Рассвет» были открыты переходные люки. В данный момент экипаж «Союза МС-17» в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс перешел на борт МКС. Коллег с радостью встретили работающие на станции Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. В эти минуты экипажи в прямом эфире принимают поздравления с успешным стартом и прибытием на МКС.