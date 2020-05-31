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    Корабль Илона Маска стартовал к МКС

    31 Мая 2020, 01:38

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал в субботу к Международной космической станции (МКС) в 15:22 по времени Восточного побережья США (01:22 по Нур-Султану) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей Crew Dragon, произошло по графику через 2,5 минуты после старта.

    Вторая ступень ракеты-носителя проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени. Стыковка корабля с МКС должна произойти через 19 часов.

    Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен с площадки 39А со второй попытки. В минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

    Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами». Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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