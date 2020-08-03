Корабль Илона Маска с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Миссия Demo-2 запуска в космос и возвращения на Землю нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon Илона Маска успешно завершена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За историческим событием в мировой космонавтике наблюдали миллионы людей в режиме онлайн, прямая трансляция отстыковки корабля Crew Dragon от МКС, которая состоялась 2 августа 2020 года в 05:34 по времени Нур-Султана, велась на сайтах компании Илона Маска и NASA.

Как сообщалось, момент приводнения корабля Crew Dragon был показан в прямом эфире. На борту корабля астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Прямая трансляция началась менее, чем за час до приводнения, в кадре в основном была картинка из центра управления полетами космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, сопровождаемая комментариями специалистов.

Почти 19 часов продолжался путь Crew Dragon от МКС до приводнения, видеокартинка капсулы корабля на четырех парашютах появилась на экране за несколько минут, и в точно назначенное время, в 00:48 часов 3 августа 2020 года корабль плавно опустился на воду.

Командир корабля Даглас Херли доложил о хорошем самочувствии и готовности к следующим командам.

Как сообщили комментаторы репортажа, астронавтов встречает корабль SpaceX Go Navigator и спасательные катера. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.

А многоразовый возвращаемый корабль Crew Dragon Илона Маска будет готов к новому старту на МКС уже через несколько месяцев.