Корью заболели 68 детей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечается осложнение эпидситуации по кори. На сегодняшний день в Казахстане лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания корью, большинство заболевших - дети. Об этом сообщается на официальной странице Комитета санэпидконтроля Минздрава РК в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 27 марта 2023 года по республике c подозрением на корь зарегистрировано 145 случаев, из них лабораторно подтверждено – 75 (среди детей до 14 лет – 68, взрослых – 7). В 69% (52 случаях) заболели непривитые дети, в том числе по причине отказа от вакцинации – 35, медицинских противопоказаний – 11, недостижения прививочного возраста – 6, в 12% (10 случаях) заболели лица с неизвестным прививочным статусом», - сообщили в Комитете.

При этом, в 11 случаях инфекция зарегистрирована у прибывших: из Турции – 5, Египта – 3, Таджикистана – 2, Кыргызстана – 1.

В ведомстве также отмечают, на начало 2023 года в Казахстане всего в нарастании зарегистрировано 31 414 отказов от профилактических прививок, в том числе за 2022 год зарегистрировано 7 145 отказов, среди которых благодаря проводимой разъяснительной работе привито 2 043 лица.

«Наибольшее количество отказов приходится на детей в возрасте до 1 года – 21 052 (67%). Среди детей в возрастной группе 1-2 года зарегистрировано 5 034 отказа (16%), 3-5 лет – 2 993 (9,5%), 6-15 лет – 1 963 (6,2%), старше 16 лет – 372 (1,2%)», - сообщили в Комитете.

Также в ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается работа по стабилизации эпидситуации по заболеваемости корью с принятием следующих мер:

- издано постановление Главного госсанврача Казахстана №1 от 14 марта 2023 года «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан». Аналогичные меры приняты главными госсанврачами регионов для предотвращения распространения случаев кори;

- управления здравоохранения регионов и территориальными департаментами Комитета реализуют противоэпидемические мероприятия по кори и обеспечению качества оказания медицинской помощи больным;

- в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, непривитых против кори, а также иммунизация контактных лиц в возрасте до 30 лет по эпидемиологическим показаниям в очагах;

- усилена работа в дошкольных организациях при комплектовании групп с учетом порогового уровня охвата не менее 90% плановыми профилактическими прививками от общего количества детей в группе;

- обеспечивается ежемесячный мониторинг охвата плановыми профилактическими прививками против кори. Продолжается вакцинация лиц, пропустивших вакцинацию в период пандемии коронавирусной инфекции;

- проведена переподготовка медицинских работников по клинике, диагностике и лечению вакциноуправляемых инфекций, а также по вопросам профилактики кори (по республике проведено 105 семинаров, подготовлено 2879 медицинских работников первично медико-санитарной помощи и 913 медицинских работников стационаров);

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с населением по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе кори. С начала периода подъема заболеваемости корью (с февраля 2023 года) данная работа усилена.