Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Корью заболели 202 человека в Атырауской области

    27 Июля 2023, 21:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где в этом году наблюдается увеличение заболеваемости корью, эта болезнь уже подтверждена лабораторными анализами у 202 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Гульдана Бейсенбайкызы, в этом году наблюдается рост заболеваемости корью.

    В настоящее время это заболевание подтверждено у 202 человек, еще у 19 идет лабораторная проверка анализов. После чего можно официально включать их в общее число заболевших. Можно сказать, что практически все заболевшие - это дети в возрасте до 14 лет. Из общего числа инфицированных корью прививки от этой болезни имеют менее 10 %.

    Вспышка кори в регионе в последний раз наблюдалась в 2019 году. Тогда число заболевших превысило 700 человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медсестрам в Казахстане делегируют некоторые функции врача
    Младенец весом почти 7 кг родился в Актау
    Алматинцы получили медпомощь на 79,2 млрд тенге по ОСМС
    Новый штамм коронавируса в Казахстане пока не зарегистрирован – Ажар Гиният
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области