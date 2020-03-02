Копия Боевого знамени Победы прибыла в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на перроне железнодорожного вокзала торжественно встретили копию Боевого знамени Победы 238-й стрелковой дивизии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Командующий войсками Регионального командования «Восток», полковник Асан Жусупов, отметил, что знамя было передано в рамках акции «75 дней до Победы» и преследует главным образом такие цели как военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование гордости за людей, которые сумели выстоять и победить в годы войны.

«Сегодня мы встретили боевое знамя 238-й стрелковой дивизии. За боевые заслуги 24 мая 1942 года дивизия была переформирована в 30-ю гвардейскую дивизию, а 3 мая была награждена орденом Красного знамени и почетным наименованием Рижская за освобождение города Рига. Победа в войне над жестоким и сильным врагом досталась нелегко. Мы знаем, что из Восточного Казахстана ушло на фронт много наших земляков и многие из которых не вернулись домой. Мы - патриоты нашей Родины, обязаны сохранить память о тех днях, донести до внуков память о труде наших отцов и дедов и о тех подвигах, которые совершались во время войны. Благодаря их героизму сегодня над нами мирное небо», – сказал на торжественной встрече командующий войсками РгК «Восток» полковник Асан Жусупов.

Аким города Ермак Салимов подчеркнул, что День Победы –священный праздник, и выразил благодарность всем тем, кто ее отстоял.

«День Победы отмечают в каждой казахстанской семье, он объединяет всех нас. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу и восстанавливал народное хозяйство в послевоенное время. Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И пока жива память о героях, жива наша великая страна», – сказал глава города.

После торжественной встречи колонна со знаменем проехала по центральным улицам города.

Отметим, что 238-я стрелковая дивизия была сформирована 17 марта 1941 года на территории Среднеазиатского военного округа, со штабом в городе Семипалатинске.



