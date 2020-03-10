Копия боевого знамени 8-ой гвардейской мотострелковой бригады имени Героя СС Панфилова прибыла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе в рамках эстафеты памяти прибыла копия боевого знамени 8-ой гвардейской мотострелковой Режицской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. На площади перед обелиском «Вечный огонь» состоялась церемония передачи знамени представителям воинской части 6655 Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эстафета стартовала 5 февраля текущего года из Алматы, так как именно здесь в 1941 году была сформирована 316 стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. Эстафета проводится в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы, утвержденного решением Совета Глав государств СНГ 28 сентября 2018 года в городе Душанбе.

В торжественной обстановке на площадь у Вечного огня вынесли боевое знамя, затем состоялась церемония передачи знамени. Представители уральского гарнизона передали копию боевого знамени командиру воинской части 6655 полковнику Мирасу Турдалину. Затем состоялся небольшой парад и возложение цветов. Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.





«5 февраля по поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургамбаева началась республиканская акция памяти «Мы - наследники Победы». Атрибутом эстафеты является копия боевого знамени 8-ой мотострелковой дивизии имени генерала-майора Панфилова. Эстафета проводится в дань уважения и сохранения памяти о великом подвиге воинов-казахстанцев в годы ВОВ, в дань почести и преклонения перед подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражения и ушедшего из жизни в послевоенное время. За время в пути копия боевого знамени побывает в 24 городах страны, общая протяженность эстафеты составляет более 11 тысяч километров», - сказал заместитель командира регионального командования «Батыс» Бахыт Алазов.





Завтра представители Национальной гвардии выедут из Актобе на поезде в Костанай для продолжения эстафеты. Далее Боевое знамя продолжит свое движение по городам страны и завершится на параде Победы 7 мая 2020 года в Нур-Султане.



