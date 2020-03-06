Копии знамен 101 стрелковой бригады и 312 стрелковой дивизии прибыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинский гарнизон прибыли копии знамен 101 стрелковой бригады и 312 стрелковой дивизии, сформированных в городе Актюбинске в 1941 году для отправки на фронты ВОВ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу военного института сил воздушной обороны.

Встреча боевых знамен прошла в парке имени Первого президента города Актобе с участием ветеранов ВОВ и Вооруженных Сил, руководства Актюбинского гарнизона, местных органов военного управления, представителей областного и городского акиматов.

Под звуки марша знаменные группы вынесли стяги на площадь.

«312 стрелковая дивизия и 101 стрелковая бригады были сформированы и отправлены на фронт из Актюбинска. Мы гордимся нашими земляками, дедами и прадедами, которые проявили небывалый героизм на фронтах ВОВ. 101 отдельная стрелковая бригада в боях за Родину показала небывалое мужество и самоотверженность. Два человека награждены орденами Красного знамени, 35 - орденами Красной Звезды, 63 – медалями «За отвагу», 89 – медалями «За боевые заслуги». В боях бригада освободила 131 населенный пункт и уничтожила сотни фашистов, - сказал начальник Актюбинского гарнизона полковник Руслан Утепов.





312 стрелковая дивизия, сформированная в Актюбинске, сыграла очень важную роль в боях под Москвой. Из 11 тысяч человек личного состава там погибли более 9500 человек. История этой дивизии, просуществовавшей менее полугода, полна трагизма. За две недели жестоких боев под Москвой были потеряны 90 процентов личного состава. Солдаты и офицеры ценой своих жизней выполнили важнейшую стратегическую задачу – остановили продвижение вражеских войск.





Увидеть копии боевых знамен смогут жители самых отдаленных аулов Актюбинской области. В течение двух месяцев в рамках Республиканской патриотической акции «Памяти предков – будем достойны!», посвященной 75-летию Победы, копии боевых знамен провезут по всей Актюбинской области. В течение двух месяцев представители местных органов военного управления провезут их по всем городам и селам, а к 9 мая стяг вернется в Нур-Султан, чтобы занять место в военно-историческом музее Вооруженных сил Республики Казахстан.

Акция взяла старт в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил.



