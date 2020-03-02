Копии Боевых знамен Победы прибыли в Усть-Каменогорск и Аягоз

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорск и Аягоз прибыли копии Боевых знамен Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

Торжественные церемонии прошли на перронах железнодорожных вокзалов двух городов. Если в Усть-Каменогорск прибыло боевое знамя 96-й Казахской кавалерийской дивизии, которое было сформировано в 1942 году, то в Аягоз привезли стяг 458-й Ямпольской ордена Суворова стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году на территории район.





В церемонии торжественной встречи приняли участие начальники гарнизонов подполковник Ержан Мейрманов и полковник Сабит Урикинбаев, заместители акима города Усть-Каменогорска Эльдар Толеубеков и заместитель акима Аягозского района Болат Сулейменов, также участвовали руководители местных органов военного управления, представители военной кафедры ВКГТУ им. Д.Серикбаева, воспитанники патриотического движения «Жас сарбаз» и историческая коробка из числа личного состава воинских частей, а также командиры воинских частей гарнизона.





В мероприятиях участвовали свыше 400 военнослужащих и военная техника 40-х годов. После встречи колона с боевыми знаменами проехалась по центральным улицам Усть-Каменогорска и Аягоза. Мероприятие нашло свое продолжение с возложением венков, минутой молчания и общим фотографированием с боевыми знаменами.

Далее боевые знамена 96-й казахской кавалерийской дивизии и 458-й Ямпольской ордена Суворова стрелковой дивизии были доставлены в воинские части 27943 и 10810 с сопровождением исторической коробкой из числа военнослужащих.

Стоит отметить, что мероприятия проводятся в рамках республиканской патриотической акции «75 дней до Победы», который был инициирован руководителем оборонного ведомства РК.



