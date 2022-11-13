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    Координационный совет по вопросам аутизма создадут в Казахстане

    13 Ноября 2022, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил о планах по созданию Координационного совета по вопросам аутизма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ведется работа по созданию Координационного совета по вопросам аутизма при Министерстве просвещения. В План работы Координационного совета включены вопросы широкого информирования населения, государственных органов о воспитании, обучении, сопровождении, социализации детей с аутизмом. Вопросы диагностики, коррекции расстройств аутистического спектра у детей и подростков находятся на контроле Правительства», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил о том, что с целью информирования родительской общественности, специальных и общеобразовательных организаций образования, специалистов, представителей неправительственных организаций в СМИ, на интернет-пространстве размещаются материалы о системе оказания государственной помощи детям с аутизмом в сфере образования, здравоохранения.

    В частности, 1 апреля текущего года проведена республиканская конференция «Оказание помощи детям с аутизмом в системе образования в Республике Казахстан» в режиме-онлайн с трансляцией в социальных сетях с участием специалистов органов образования, специальных и общеобразовательных организаций образования, родительской общественности, НПО, преподавателей вузов.

    Рассмотрены вопросы по обучению и воспитанию детей с аутизмом, подготовке прикладных аналитиков поведения, созданию научного центра исследования аутизма, расширения перечня специальностей по работе с детьми с аутизмом и др. Министерством информации и общественного развития в текущем году в рамках грантового финансирования проводятся акции «Социальная и психологическая поддержка семей с детьми с ограниченными возможностями», «Мечты сбываются».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы Социальная поддержка Мажилис Здравоохранение Общество Дети
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