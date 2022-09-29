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    Конвертация крипто и фиатовалют будет проводиться без посредников в РК

    29 Сентября 2022, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские криптобиржи смогут конвертировать деньги без посредников. Об этом сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в ходе презентации проекта Закона «О цифровых активах Республики Казахстан» на заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, законопроект , разработанный по инициативе мажилисменов, является первым этапом создания правовых условий для развития криптовалютной экосистемы в РК. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала РК к обороту продуктов цифрового майнинга. Законопроект решает проблемные вопросы в части регулирования производства необеспеченных цифровых активов – майнинга.

    Ж.Мадиев отметил, что министерство, как уполномоченный орган в сфере цифровых активов, поддерживает инициативы по системному развитию этой индустрии.

    «Помимо этого законопроекта запущено несколько инициатив в этом направлении. Очень важное направление – запуск пилотного проекта в рамках МФЦА. Там уже получили лицензии несколько криптобирж, зарегистрировались, участвуют в пилотном проекте во взаимодействии с банками второго уровня. Они сейчас работают над полной интеграцией, чтобы раскрыть этот криптофиатный канал. Чтобы криптовалюта могла конвертироваться в обычные деньги и обратно, без участия третьих сторон. Это удешевляет стоимость таких операций, исключаются комиссионные. Пилотный проект поможет выявить недочеты в регулировании работы этих бирж, которое было установлено в МФЦА. Проект продлится до конца года», – сказал Ж.Мадиев.

    По его словам, уже в следующем году можно будет увидеть качественную регуляцию работы криптобирж на территории Казахстана.

    Криптовалюта — это актив, в выпуске которого не участвует Центральный банк или другой регулятор денежного обращения страны. У нее нет материального выражения, она создается с помощью криптографических алгоритмов и функционирует в цифровом виде. Крипту могут создать компании, организации и даже частные лица.

    Фиатная валюта – это валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Экономика Майнинг
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