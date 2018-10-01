Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся концерт, посвященный VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гала-концерт стал своего рода продолжением масштабного хорового фестиваля «Астана - голос мира», который прошел вчера. В рамках фестиваля своими вокальными данными порадовали зрителей 500 артистов с 5 континентов мира. Среди них была и известная композитор и исполнитель из США Амикаэла Гастон, а также канадская певица Земфира Полоз.

В самом начале концерта выступил детский хор, в котором приняли участие вокалисты из разных стран. Дети со всего мира полностью заполнили сцену Дворца мира и согласия, благодаря этому получился незабываемый акустический эффект. Юные певцы исполнили известные произведения Сергея Рахманинова «Богородице дево, радуйся», Нурсултана Назарбаева и Алтынбека Коразбаева «Ушконыр», кантату Карла Орфа «Кармина Бурана», и многие другие. Во время исполнения артистам дирижировали заслуженный деятель РК Бейбут Демеуов и известный дирижер из Венгрии Габор Холлерунг.





В состав мирового хора вошли исполнители из Индии, Индонезии, Грузии, Венгрии, Израиля, Италии, Кореи, КНР, Болгарии, Австралии и ЮАР.





Также для иностранных гостей выступили хор Музыкального колледжа Кызылорды им. Казангапа, камеральный хор областной филармонии СКО, камеральный хор Павлодарской областной филармонии им. Байзакова, артисты музыкального училища Семей им. Толебаева и другие.







Напомним, в сентябре анонсировалось выступление артистов с 5 континентов в рамках фестиваля «Астана - голос мира». Организатором выступило РОО «Казахстанских хоровых дирижеров» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

https://www.inform.kz/ru/stolica-kazahstana-vpervye-soberet-artistov-hora-iz-25-stran_a3389106







10-11 октября в Астане состоялся VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда приняли участие представители более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и других.





