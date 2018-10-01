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Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров

11 Октября 2018 17:58 77
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Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся концерт, посвященный VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Гала-концерт стал своего рода продолжением масштабного хорового фестиваля «Астана - голос мира», который прошел вчера. В рамках фестиваля своими вокальными данными порадовали зрителей 500 артистов с 5 континентов мира. Среди них была и известная композитор и исполнитель из США Амикаэла Гастон, а также канадская певица Земфира Полоз.

В самом начале концерта выступил детский хор, в котором приняли участие вокалисты из разных стран. Дети со всего мира полностью заполнили сцену Дворца мира и согласия, благодаря этому получился незабываемый акустический эффект. Юные певцы исполнили известные произведения Сергея Рахманинова «Богородице дево, радуйся», Нурсултана Назарбаева и Алтынбека Коразбаева «Ушконыр», кантату Карла Орфа «Кармина Бурана», и многие другие. Во время исполнения артистам дирижировали заслуженный деятель РК Бейбут Демеуов и известный дирижер из Венгрии Габор Холлерунг. 

Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 

В состав мирового хора вошли исполнители из Индии, Индонезии, Грузии, Венгрии, Израиля, Италии, Кореи, КНР, Болгарии, Австралии и ЮАР.

Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 

Также для иностранных гостей выступили хор Музыкального колледжа Кызылорды им. Казангапа, камеральный хор областной филармонии СКО, камеральный хор Павлодарской областной филармонии им. Байзакова, артисты музыкального училища Семей им. Толебаева и другие.

Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 
Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 

Напомним, в сентябре анонсировалось выступление артистов с 5 континентов в рамках фестиваля «Астана - голос мира». Организатором выступило РОО «Казахстанских хоровых дирижеров» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
https://www.inform.kz/ru/stolica-kazahstana-vpervye-soberet-artistov-hora-iz-25-stran_a3389106

Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 
Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 

10-11 октября в Астане состоялся VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда приняли участие представители более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и других. 

Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров  
Концертом хора артистов мира завершился Съезд религиозных лидеров 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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