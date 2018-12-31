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Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР
УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - 28 декабря фольклорный ансамбль «Айнакөл» и ансамбль танца «Гәкку» Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая дали концерт в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в честь 20-летия Астаны и пятилетия инициативы «Один пояс, один путь», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
Мероприятие организовано Посольством РК в КНР, Министерством культуры и спорта РК при поддержке управлений иностранных дел, культуры и туризма СУАР КНР. В нем приняли участие представители государственных органов и общественные деятели Синьцзяна, сотрудники национальных компаний РК, а также казахстанские студенты.
На концерте прозвучали произведения К. Дуйсекеева «Айнакөл», народная песня «Ахау керім», кюи Даулеткерея «Көроғлы», Ыкыласа «Жезкиік», Е. Махмудханова «Ұлы дала», Курмангазы «Балбырауын», танцы «Сыйлық», «Кербез қыз» и другие.
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