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Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР

31 Декабря 2018 19:00 65
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Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР

УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - 28 декабря фольклорный ансамбль «Айнакөл» и ансамбль танца «Гәкку» Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая дали концерт в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в честь 20-летия Астаны и пятилетия инициативы «Один пояс, один путь», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

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Мероприятие организовано Посольством РК в КНР, Министерством культуры и спорта РК при поддержке управлений иностранных дел, культуры и туризма СУАР КНР. В нем приняли участие представители государственных органов и общественные деятели Синьцзяна, сотрудники национальных компаний РК, а также казахстанские студенты.

На концерте прозвучали произведения К. Дуйсекеева «Айнакөл», народная песня «Ахау керім», кюи Даулеткерея «Көроғлы», Ыкыласа «Жезкиік», Е. Махмудханова «Ұлы дала», Курмангазы «Балбырауын», танцы «Сыйлық», «Кербез қыз» и другие.


Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР 
Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР 
Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР 
Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР 
Концерт в честь 20-летия Астаны прошел в СУАР КНР 

 

 

 

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Ключевые слова: Культура, Китай,
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Автор:

Садык Акижанов

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