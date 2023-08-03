Контролирует ли государство благотворительность по строительству мечетей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Контроль за благотворительными мероприятиями, проводимыми по строительству мечетей, не входит в компетенцию Министерства информации и общественного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В соответствии с законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и статьей 6 Закона Республики Казахстан «О благотворительности», недопустимо незаконное вмешательство государства в дела субъектов благотворительности, а субъектов благотворительности - в дела государства, возложение на них функций государственных органов. В этой связи контроль за благотворительными мероприятиями по строительству мечетей не входит в компетенцию министерства. Кроме того, в соответствии со статьей 10 Закона, религиозные объединения вправе осуществлять благотворительность и открывать благотворительные организации», - ответили в МИОР на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В ведомстве также сообщили, что все мечети на территории страны находятся в собственности Духовного управления мусульман Казахстана – республиканского исламского религиозного объединения - и зарегистрированы в органах юстиции как его филиал.