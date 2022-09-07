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    Контролировать дополнительное образование медработников призывает мажилисмен

    7 Сентября 2022, 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно развивать непрерывное образование работников системы здравоохранения. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мониторинг и контроль должны осуществляться как со стороны уполномоченного органа, так и со стороны профессиональных медицинских ассоциаций и общественных объединений», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Депутат подчеркнул, что пора положить конец страданиям людей от часовых блужданий по больничным коридорам и кабинетам.

    «Считаю необходимым условием обеспечения качества медицинской помощи неукоснительное соблюдение кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части контроля образования медицинских работников. Нельзя допускать нелицензионные организации, ТОО и ИП, к столь ответственной работе, как проведение дополнительного и неформального образования медицинских работников. Сертификационные иконостасы - от потолка до пола - есть, а элементарной функциональности – нет», - добавил Елнур Бейсенбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Мажилис Здравоохранение
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