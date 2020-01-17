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    Контроль за законопроектной деятельностью усилят в Казахстане

    17 Января 2020, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны поправки в некоторые решения Правительства, направленные на усиление контроля за законопроектной деятельностью. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством разработаны поправки в некоторые решения Правительства, направленные на усиление контроля за законопроектной деятельностью и повышение качества законотворческой работы», - сказала Наталья Пан.

    Указанные поправки, по словам вице-министра, предусматривают повышение ответственности должностных лиц государственного органа-разработчика за перенос срока или нарушение сроков внесения планового законопроекта.

    «Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении Канцелярии Премьер-Министра. По нашему мнению, реализация этих мероприятий положительно повлияет на качество нормотворчества и планирования законопроектной работы. Пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность депутатам Парламента, Администрации Президента и Правительства за совместную работу над законопроектами», - добавила Наталья Пан.

    Было отмечено, что министерством также приняты меры по усилению и повышению конкурентоспособности научной организации, ответственной за разработку фундаментальных подходов к развитию основных отраслей права.

    «Как вам известно, с июня 2019 года Республиканский центр правовой информации был реорганизован путем присоединения к нему Института законодательства. Новая организационно-правовая форма позволит институту оказывать услуги любым субъектам и привлекать более квалифицированных и востребованных экспертов и ученых», - резюмировала Наталья Пан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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