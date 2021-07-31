Контроль за соблюдением правил хранения вакцин усилили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контроль за соблюдением правил хранения вакцин усилили в Министерстве здравоохранения Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля отметил, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса.

«Не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин – примерно до 30% прививочных пунктов», - сказал Глава государства.

Данную информацию подтвердили на брифинге 23 июля 2021 года представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Напомним, в феврале на момент начала вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране функционировало более 200 прививочных пунктов, на 23 июля задействовано более 2300 пунктов.

«Изначально, санитарно-эпидемиологической службой проводились проверки, связанные с открытием прививочных пунктов до начала процесса вакцинации. Также ведутся мониторинговые визиты во время проведения вакцинации на соблюдение требований санитарных правил, включая вопросы соблюдения «холодовой цепи». Практически в каждом третьем прививочном пункте (порядка 30%) перед получением разрешения на работу были выявлены нарушения требований санитарных правил. До устранения нарушений данные пункты не допускались к эксплуатации.

Соблюдение требований «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцин является важнейшим условием при проведении профилактических прививок населению. Все организационные и практические мероприятия должны быть направлены на поддержание оптимальных температурных условий хранения вакцин. Санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе в действующих прививочных пунктах осуществляет мониторинг соблюдения «холодовой цепи», правил организации и проведения вакцинации, в том числе температурного режима.

Соблюдение температурного режима хранения вакцины - это залог эффективности вакцинации. Министерством здравоохранения поручение Главы государства держится на особом контроле», - сказано в сообщении ведомства.



