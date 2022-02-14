Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту был представлен отчет о деятельности Агентства по исполнению его поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США.
По итогам встречи Глава государства поручил председателю Агентству и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике. Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
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