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    • Контроль за незаконным обменом иностранной валюты усилили в Кыргызстане

    4 Августа 2022 22:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На фоне сформировавшегося дефицита на наличную иностранную валюту в Кыргызстане появился нерегулируемый рынок по обмену валюты, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк КР.

    Повышенный спрос на наличную иностранную валюту в стране после введения значительных ограничений на вывоз капитала в России и Казахстане создал благоприятную среду для появления нерегулируемых рынков по обмену валют. На просторах интернета стали появляться Telegram -каналы с большим количеством участников, где заинтересованным лицам сообщают о наличии иностранной валюты либо желании ее купить.

    В целях пресечения безлицензионной деятельности с иностранной валютой Нацбанк КР совместно с полицией и налоговой службой на постоянной основе проводит рейды по выявлению лиц, осуществляющих обмен наличной иностранной валюты без лицензии.

    С начала 2022 года проведено 11 рейдовых проверок, наложены административные штрафы на 10 физических лиц на сумму 175 тыс. сомов (около 2100$). По итогам изучения Telegram -каналов, предлагающих обменные операции, правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры.

    Законодательством Кыргызстана, за осуществление банковских операций, включая обменные операции с иностранной валютой без лицензии (свидетельства), предусмотрены штрафы на физлиц в размере 17 тыс. 500 сомов (около 210$), юридических - 55 тыс. сомов (более 660$).

    Согласно заявлению Нацбанка КР, в данный момент ситуация на валютном рынке стабильная, коммерческие банки страны активно проводят работу по обеспечению необходимым объемом наличных долларов США посредством их ввоза из-за рубежа.

    Ранее сообщалось , что на фоне мировых событий на внутреннем валютном рынке страны наблюдался недостаток наличных долларов США. Кыргызстанцы сталкивались с проблемой покупки доллара США как в обменных пунктах, так и в коммерческих банках.

    Фото: nbkr.kg





    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Кыргызстан #Мировые новости
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