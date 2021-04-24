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    Контроль за коррупционными нарушениями ужесточают в Минфине

    24 Апреля 2021, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам противодействия коррупции и дисциплинарной ответственности работников состоялось в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Превентивные меры являются основным направлением в антикоррупционной деятельности Министерства финансов РК. В целях снижения коррупционных рисков и исключения человеческого фактора внедряются цифровые технологии и автоматизируются процессы работы. Благодаря принятым мерам по итогам первого квартала 2021 года в министерстве сократилось количество осужденных сотрудников. Ведется целенаправленная работа в собственных рядах: реализуется проект «Адалдық алаңы», действует Дорожная карта по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции», - говорится в распространяемой ведомством информации.

    Также руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы поручил усилить меры по профилактике коррупции.

    «Следует взять на особый контроль группу риска работников, приверженных к коррупции и состояние противодействия коррупции в деятельности министерства», - отметил А. Бейсенбекұлы.

    Во исполнение поручений Главы государства об усилении борьбы с коррупцией осуществляется постоянный контроль за фактами совершения таких преступлений работниками ведомства.

    Будет усиливаться и ответственность руководителей, чьи сотрудники будут уличены в мздоимстве.

    В ходе совещания по вопросу профилактики и о принимаемых мерах по дальнейшему противодействию коррупции заслушаны доклады председателя Комитета казначейства, руководителей региональных ДГД и компетентных подразделений Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Минфин РК
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