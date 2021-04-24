Контроль за коррупционными нарушениями ужесточают в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросам противодействия коррупции и дисциплинарной ответственности работников состоялось в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Превентивные меры являются основным направлением в антикоррупционной деятельности Министерства финансов РК. В целях снижения коррупционных рисков и исключения человеческого фактора внедряются цифровые технологии и автоматизируются процессы работы. Благодаря принятым мерам по итогам первого квартала 2021 года в министерстве сократилось количество осужденных сотрудников. Ведется целенаправленная работа в собственных рядах: реализуется проект «Адалдық алаңы», действует Дорожная карта по снижению теневой экономики, защите бизнеса и противодействию коррупции», - говорится в распространяемой ведомством информации.

Также руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы поручил усилить меры по профилактике коррупции.

«Следует взять на особый контроль группу риска работников, приверженных к коррупции и состояние противодействия коррупции в деятельности министерства», - отметил А. Бейсенбекұлы.

Во исполнение поручений Главы государства об усилении борьбы с коррупцией осуществляется постоянный контроль за фактами совершения таких преступлений работниками ведомства.

Будет усиливаться и ответственность руководителей, чьи сотрудники будут уличены в мздоимстве.

В ходе совещания по вопросу профилактики и о принимаемых мерах по дальнейшему противодействию коррупции заслушаны доклады председателя Комитета казначейства, руководителей региональных ДГД и компетентных подразделений Минфина.