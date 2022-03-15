Контроль за качеством пищевой продукции намерены усилить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

План обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы направлен на реализацию 5 оперативных и 1 среднесрочного мероприятия по снижению доли потребительских расходов населения на продтовары и стабилизации цен.

«Это такие мероприятия, как: прогнозирование цен на продовольственные товары, снижение арендной платы торговыми рынками для реализаторов СЗПТ, выработка мер по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения, проведение оценки эффективности деятельности стабилизационных фондов, увеличение занятости в сельской местности путем создания не менее 25 тысяч хозяйств через новые формы вовлечения в оборот сельхозземель, а также освоения новых орошаемых земель», - пояснил Ербол Карашукеев.

Кроме того, как отметил глава МСХ, план предусматривает реализацию 4 оперативных и 3 среднесрочных мероприятий по обеспечению потребителей безопасной продукцией.

«Такие как обеспечение контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции для увеличения доли исследуемой импортной продукции до 80%, модернизация существующих и создание новых отечественных предприятий по производству ветеринарных и биопрепаратов для увеличения доли отечественных ветеринарных и биопрепаратов до 80% в 2024 году и другие», - уточнил Ербол Карашукеев.

Министр заверил, что реализация плана позволит обеспечить продовольственную безопасность, как важнейшую составную национальной безопасности, повысить уровень обеспеченности продовольствием, снизить расходы населения на продовольственные товары и обеспечить потребителей безопасной продукцией.