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    Контроль строительства домов для пострадавших от пожаров костанайцев ведется в режиме онлайн

    16 Сентября 2022, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В регионе Алихан Смаилов в первую очередь посетил село Аулиеколь, где ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.

    В настоящее время на специально выделенной территории размером 12 га идет работа по возведению 91 дома, каждый из которых площадью 100 кв. метров. При этом к прилегающим земельным участкам (по 10 соток) будет подведена вся необходимая инфраструктура: газ, вода, электричество. Подъездные пути к домам также будут заасфальтированы.

    По словам первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова, для недопущения подтопления жилых строений проектным институтом КазНИИСА на основании геологических изысканий был разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод.

    7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. На сегодня под все дома выкопаны котлованы, на 55 участках залит фундамент, на двух завершен монтаж фундаментных блоков. Благодаря установленным по поручению Премьер-Министра на площадке видеокамерам контроль за ходом строительства ведется в режиме онлайн.

    Как отметил Алихан Смаилов, что для осуществления всех необходимых работ Правительством выделено более 2,2 млрд тенге.

    «Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям подрядных компаний.

    Затем Премьер-Министр посетил эвакуационный пункт на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими.

    «Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Он отметил, что Президент страны специально приехал на место происшествия, чтобы дать соответствующие поручения и взять ситуацию на личный контроль.

    «Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам», — сказал Алихан Смаилов.

    В свою очередь эвакуированные жители поблагодарили за оказываемые внимание и поддержку со стороны государства.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Строительство Жилье Видео Пожар Правительство для граждан Алихан Смаилов
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