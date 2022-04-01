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    Контрольная проверка войск в казахстанской армии пройдет в новом формате

    1 Апреля 2022, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана завершается зимний период обучения, по итогам которого традиционно будет проведена контрольная проверка войск. В этом году в рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева проверка пройдет в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    «Генеральным штабом спланированы соответствующие мероприятия. Однако вместо привычных контрольных занятий по предметам боевой подготовки, которые проводились ранее в пунктах постоянной дислокации, в этот раз войска будут проверены в ходе практического выполнения учебно-боевых задач», - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

    Контрольная проверка пройдет в апреле текущего года. Личный состав с боевой техникой будет направлен из воинских частей в другие регионы страны. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы. Назначенные районы воинские части узнают только в день получения задачи.

    «Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий», – отметил начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.

    Президентом страны – Верховным главнокомандующим поставлена задача по повышению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию системы боевой подготовки личного состава, подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Минобороны РК
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