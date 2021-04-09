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    Контрольная проверка проводится в Вооруженных силах Казахстана

    9 Апреля 2021, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основным экзаменом за зимний период обучения 2021 года для армии Казахстан станет контрольная проверка, направленная на совершенствование уровня боевой и оперативной подготовки войск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Главные цели проверочных мероприятий – определение реального состояния боевой подготовки и оказание практической помощи командованию в совершенствовании боеготовности частей.

    Военнослужащие подразделений, воинских частей будут экзаменованы по основным предметам обучения: тактической, специальной, огневой, физической, государственно-правовой подготовке, военной топографии и другим дисциплинам.

    «В зимнем периоде обучения большое внимание было уделено изучению и анализу опыта современных вооруженных конфликтов. Совершенствуя полевую выучку войск, добиваясь слаженности подразделений и органов военного управления тактического звена, мы на практике применяли новые формы и методы боевой учебы, исследовали вопросы подготовки и ведения боевых действий с целью эффективного применения войск. Контрольная проверка подытожит результат работы командиров, поможет выявить слабые места и оказать практическую помощь», - рассказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.

    Комиссиями будут всесторонне проверены вопросы организации боевой подготовки, оценены уровень подготовки управления воинской части и боевой подготовки подразделений.

    Все контрольной мероприятия проверки проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При проведении учебно-боевых задач, связанных с применением оружия, особое внимание будет уделено неукоснительному соблюдению требований безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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