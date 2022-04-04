Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Контрольная проверка началась в Вооруженных силах Казахстана

    4 Апреля 2022, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверка войск проводится по завершении зимнего периода обучения. В этом году в рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Согласно плану Генерального штаба, соединения и воинские части подняты по учебной тревоге.

    Подразделения совершают переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны , где выполнят практические учебно-боевые задачи.

    На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

    Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.

    Фото:пресс-служба Минобороны РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана