Контрольная проверка началась в Вооруженных силах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проверка войск проводится по завершении зимнего периода обучения. В этом году в рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеготовности армии мероприятие проходит в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Согласно плану Генерального штаба, соединения и воинские части подняты по учебной тревоге.

Подразделения совершают переброску на боевой технике своим ходом, железнодорожным транспортом на полигоны , где выполнят практические учебно-боевые задачи.

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Проверке подвергнутся все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления.

Фото:пресс-служба Минобороны РК