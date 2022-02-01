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    Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать - Алихан Смаилов

    1 Февраля 2022, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контроль эпидемиологической ситуации в Казахстане нужно продолжать. Такое поручение во время заседания Правительства дал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в «красной» зоне. Сейчас наибольший прирост заболевания фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр РК напомнил, что по поручению Главы государства пересмотрены и снижены карантинные ограничения в отношении бизнеса, чтобы не препятствовать его дальнейшему развитию.

    «Вместе с тем, прошу палату «Атамекен» проработать с бизнесом вопрос социальной ответственности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Предприниматели должны ответственно подойти к своей работе. В каждом объекте торговли или питания, на производствах должны строго соблюдаться все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Следить за этим должен сам бизнес, это в его интересах», - поручил Премьер-Министр.

    С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников глава Правительства поручил всем акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях.

    «Также необходимо существенно активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения. Несмотря на ранее данные поручения, только половина подлежащего вакцинации населения вакцинированы в Мангистауской и Костанайской областях. Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской области. Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации, в Жамбылской области охват вакцинацией почти 100%, ревакцинацией – почти 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль», - обратился Премьер-Министр.

    Напомним, в Министерстве здравоохранения РК сообщили, что среди казахстанских школьников выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Здравоохранение Коронавирус в РК Алихан Смаилов
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