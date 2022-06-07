Контракты на $38 млн заключили казахстанские экспортеры в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Отечественные экспортеры заключили в Баку контракты на $38 млн в ходе казахстанской торгово-экономической миссии в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «QazTrade».

23 казахстанских производителя презентовали азербайджанским деловым кругам свои экспортные возможности. Компании представляют пищевую, химическую и нефтехимическую сферы, фармацевтику, металлообработку и металлопрокат, машиностроение, производство строительных материалов, IT-отрасль.

В числе казахстанских предприятий – участники программы экспортной акселерации. С азербайджанской стороны участие приняли более 100 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с казахстанским бизнесом.

По словам генерального директора АО «QazTrade» Азамата Аскарулы, в текущих условиях сотрудничество двух стран выходит на новый уровень.

«В последние годы в мире тенденция складывается в пользу региональной торговли. У Прикаспийского региона, в первую очередь, у Азербайджана и Казахстана есть огромный потенциал для наращивания взаимной торговли. Сейчас усиливается роль обеих стран, как транзитных территорий из Европы в Азию. Мы можем и должны углубить наше внутреннее взаимодействие не только как транзитеры, но и как экономические партнеры», - отметил руководитель QazTrade.

Он сказал, что на сегодняшний день более 80 казахстанских компаний являются постоянными экспортерами своей продукции в Азербайджан. Имеется потенциал наращивания экспорта из Казахстана по 105 товарным позициям на сумму $272 млн, включая металлургическую продукцию, пищевые товары и напитки, продукцию машиностроительной и химической отраслей.

По словам посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова, итоги прошедшего Конституционного референдума в нашей стране будут способствовать развитию экономики и национального предпринимательства, формированию прозрачных и справедливых правил игры в экономике. Дипломат также заявил, что ожидаемый визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в текущем году придаст сильный импульс развитию двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов, среди которых Комплексная программа развития сотрудничества до 2026 года, новое межправительственное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и так далее.

Глава дипмиссии анонсировал очередное заседание межправительственной комиссии, которое состоится 4-5 июля в Нур-Султане, а также пригласил заинтересованных предпринимателей войти в «Деловой совет Казахстан-Азербайджан», призванный служить платформой для регулярного диалога бизнес-кругов двух стран, укрепления двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

В рамках азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку для отечественных товаропроизводителей организованы двусторонние переговоры в формате В2В с участием национальных компаний и деловых кругов двух стран, встречи с крупными торговыми сетями и дистрибьюторами Республики Азербайджан.

Их итогом стало подписание 8 экспортных контрактов на общую сумму более $38 млн. Заключены договоры на поставку в Азербайджан товаров казахстанского пищепрома, металлопроката, лакокрасочной продукции.

В2В переговоры казахстанских и азербайджанских предпринимателей продолжатся до 9 июня.