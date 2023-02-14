Контракты 27 недропользователей приостановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области усилится работа против лиц и компаний, незаконно эксплуатирующих недра и нарушающих указанные в контракте обязанности. Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Усильте борьбу с незаконными недропользователями. Акимы районов, городов, правоохранительные органы должны совместно работать в этом направлении. После выдачи лицензии необходимо следить за исполнением каждой части контракта. К сожалению, незаконные действия не прекращаются до сих пор. Поэтому поручаю ужесточить процесс выдачи лицензий, если нужно - изменить условия лицензирования. Каждый недропользователь должен копать и работать только на закрепленной за ним территории. Не допускается расширение русел рек, разрушение экосистем, - сказал Дархан Сатыбалды.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления по инвестициям и экспорту Каната Шонбасова, в период с 2021 по 2023 годы были досрочно расторгнуты контракты с 27-ю недропользователями - они не полностью исполняли обязанности по соглашениям и выполняли свои работы в водоохранной зоне. Два земельных участка недропользователя возвращены в государственный земельный фонд. В суд направлены иски по возврату земель 11-ти недропользователей.

В 2022 году были выявлены факты неполного исполнения контрактных обязательств у 30-ти недропользователей, направлены предупредительные письма, указанные недостатки устранены.

Специалистами-маркшейдерами проведен мониторинг территорий добычи полезных ископаемых на территории области, которая ведется 40 недропользователями. В результате выявлены недостатки в работе 27 недропользователей, материалы направлены в департамент полиции. Департаментом полиции возбуждено 12 уголовных дел, проводятся следственные действия.

Досрочно прекращены контракты 12 недропользователей, работающих в водоохранной полосе рек Аксу, Боралдай, Бадам.

»Проводится мониторинг территорий недропользователей. Мы прибегаем к услугам инженера-маркшейдера. Для оплаты его услуг необходимы соответствующие средства«, - сказал руководитель управления.

Начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов сообщил, что в 2022 году в дежурных частях было зарегистрировано 127 заявлений по фактам самостоятельного использования недр. 28 единиц использованной техники, в том числе семь единиц погрузочной техники, временно выдворены на штрафстоянку до принятия юридических решений.

В целом действия, связанные с незаконным недропользованием, в основном регистрируются вдоль рек Аксу, Бадам, Келес. На территории города Кентау и Отырарского района также часто встречаются факты незаконных раскопок. В 2021-2022 годах по статье 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Самостоятельное пользование недрами» было зарегистрировано 28 дел.

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