Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Контрафактный алкоголь на 2,5 млн тенге изъяли у жителя Семея

    5 Декабря 2022, 09:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по реализации алкоголя провели сотрудники УБОП департамента полиции Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    57-летний житель областного центра разливал контрафактный алкоголь в подвальном помещении, где он оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного.

    Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя в 12 канистрах разных объемов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге. Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы.


    Фото: portalkomunalny.pl
    Борьба с преступностью Видео Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трудоустройство за 800 тысяч тенге обещала мошенница в Туркестанской области
    20-летний грабитель нападал на посетителей ресторанов в Алматы
    Закладчика «синтетики» задержали в Шымкенте
    Кредиты на 13 млн тенге оформили аферисты на акмолинцев
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров