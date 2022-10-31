Контрафактную водку на 7 млн тенге изъяли в подпольном цехе в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть тысяч бутылок водочной продукции изъяли полицейские в подпольном цехе в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по Костанайской области установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции без УКМ на сумму более 7 млн тенге. В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тыс. бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и т.д.», - говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.





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