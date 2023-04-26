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    Контрабанду янтаря пресекли на границе в Жетысуской области

    26 Апреля 2023, 15:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечен факт вывоза контрабандным путем янтаря общим весом 336 грамм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента государственных доходов по Жетысуской области.

    «В первый день открытия МЦПС «Хоргос» сотрудниками таможенного поста совместно с пограничниками, в ходе проведения таможенного контроля в виде осмотра автотранспортного средства, пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 грамм – предположительно янтарь, которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М. В настоящее время контрабандный товар направлен на экспертизу в Центральную таможенную лабораторию для установления соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней требованиям нормативно-технической документации и вынесения окончательного решения в отношении виновного лица. В случае подтверждения лабораторией, что задержанные камни относятся к категории драгоценных камней, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров. В этом случае предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП, с возможной конфискацией товара», - сообщили в ДГД.

    В случае не подтверждения того, что это драгоценные камни, по статье 551 КоАП РК за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров. В этом случае влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Пограничники Жетысуская область
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